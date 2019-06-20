23 июня - день профессионального праздника государственных служащих. Day.Az предлагает по этому случаю статью заведующего отделом Администрации Президента Азербайджана, члена Совета управления государственной службой Сулеймана Исмайлова:

Динамичное развитие Азербайджанского государства, его достижения, признанные влиятельными экономическими структурами мира, в первую очередь, являются результатом осуществляемых руководством страны последовательных и устойчивых реформ, и все граждане Азербайджана в своей повседневной жизни ощущают эффект этих реформ, пользуются достигнутыми успехами.

Азербайджан, вступивший после президентских выборов 2018 года в очередной период экономических реформ, добился новых успехов во всех сферах жизни и принял серьезные меры для улучшения благосостояния населения, усиления экономического потенциала страны, повышения ее конкурентоспособности. Главой государства, который уделяет внимание в первую очередь развитию ненефтяного сектора, были приняты действенные меры по совершенствованию управленческой структуры страны, оперативной деятельности аппарата управления, структура многих государственных органов была изменена и на их базе созданы новые органы управления.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, поставивший в качестве основной цели и задачи дальнейшую модернизацию страны, совершенствование системы управления, говоря об итогах первого квартала 2019 года, расценил успехи, достигнутые в последние годы в социальной и инфраструктурной сферах, в области улучшения благосостояния людей как непосредственный результат реформ, отметил, что они будут решительно продолжаться и впредь и, указав, что ситуация, сложившаяся в стремительно меняющемся мире, выдвигает перед Азербайджаном новые вызовы, новые цели, еще раз подчеркнул, что мы всегда должны смотреть вперед, добиваться устойчивого и долгосрочного развития нашей страны.

Как неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев, в результате проводимых экономических реформ значительно возросло инвестирование нашей экономики, увеличение бюджетных доходов позволило решить многие социальные проблемы, в стране значительно улучшилась бизнес-среда, в конечном счете, республика добилась серьезного прогресса по всем экономическим показателям, заняла 25-е место в отчете Doing Business Всемирного банка, поднявшись за год на 32 ступени, вошла в число самых реформаторских стран. Экономические достижения позволили еще больше улучшить благосостояние народа, реализовать крупные инфраструктурные проекты, успешно осуществить государственные программы социально-экономического развития регионов. Только в рамках программ развития регионов было построено и сдано более 3200 школ, свыше 640 медицинских учреждений, успешно продолжались реализация других инфраструктурных проектов, прокладка газовых и водных линий, строительство магистралей и дорог местного значения.

Конечно, роль государственных служащих, являющихся основной силой в достижении всех этих успехов, управлении государством в целом, ощутимо велика. Деятельность государственных органов и работающих в данных органах служащих имеет большое значение в обеспечении экономического прогресса, стабильности, спокойствия в Азербайджане, открытии новых предприятий для обеспечения населения работой, формировании важных для страны отраслей промышленности, создании новых рабочих мест в целом и мобилизации всех ресурсов на развитие экономики страны.

Повышение уровня жизни азербайджанского народа, мобилизация всех государственных служащих для решения проблем наших граждан, нахождение их в авангарде проводимой в стране созидательной работы, более активное участие в устранении имеющихся трудностей, повышение с каждым днем требовательности к должностным лицам постоянно находятся в центре внимания Президента страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев справедливо отмечает, что Азербайджан является одной из стран, показывающих пример всесторонней заботы о гражданах, и это - незаменимый пример с точки зрения как качества, сроков, оперативности, так и заботы о населении.

Президент решительно требует от руководителей и ответственных лиц соответствующих исполнительных органов регулярно заниматься проблемами граждан, не оставаться безучастными к ним, создавать людям условия, оказывать им поддержку и помощь.

Президент Азербайджанской Республики продолжает серьезные усилия для создания в стране совершенного механизма управления, применения самых современных форм управления. Как отмечает Президент, "граждане Азербайджана могут быть уверены в том, что в самые тяжелые моменты государство находится рядом с ними. Государственные органы, представители центральных и местных исполнительных органов постоянно должны проявлять внимание и заботу о гражданах, всегда находиться рядом с ними".

Президент подчеркивает, что во всех областях проводятся и будут проводиться серьезные реформы. Он говорит: "Вообще, ощущается большая необходимость в проведении реформ в области управления... В каждой сфере есть большое поле деятельности для развития. Во всех сферах, если руководящие ими люди добросовестно относятся к своей работе, непременно будет результат. Это обязательно будет высоко оценено и общественностью. Поэтому, еще раз хочу сказать, представители местных и центральных исполнительных органов должны постоянно заниматься проблемами граждан".

В этом смысле без преувеличения и с уверенностью можно сказать, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей повседневной деятельности показывает идеальный пример государственной службы, решительно требуя того же от каждого чиновника, каждого государственного служащего.

Реформы, проводимые в области государственной службы, всегда играли важную роль в развитии общества, оказывали позитивное влияние на его развитие, модернизацию. Люди, осуществляющие государственную службу, как один из важнейших элементов государственного управления, то есть, государственные служащие являются как организаторами, так и исполнителями происходящих в обществе процессов развития. Чем лучше будет построена работа в данной сфере, тем выше будут успехи общества, тем эффективнее будут результаты. Поэтому усилиями главы государства в Азербайджане проводится системная и целенаправленная работа для оптимизации государственной службы, повышения ее до уровня самых современных требований.

Основные особенности и принципы государственной службы в Азербайджане, нормы, обусловливающие организацию государственной службы, установлены в Законе Азербайджанской Республики "О государственной службе", разработанном и принятом в 2000 году под непосредственным руководством великого лидера Гейдара Алиева, и подготовленных на основании данного Закона многочисленных нормативно-правовых актах, вытекающих из требований времени, жизни, нынешней общественной ситуации. После принятия Закона "О государственной службе" он регулярно совершенствовался, путем внесения более 180 изменений был создан совершенный правовой акт. Данными актами, играющими важную роль в организации управления в стране, регулируются правила этического поведения, обязательное страхование, пенсионное обеспечение государственных служащих и другие вопросы. После очередных президентских выборов глава государства, придающий большое значение вопросам государственной службы, подписал более 2000 указов и распоряжений. Усовершенствование структуры управления в результате реформ, проводимых в области управления, и создание гибкого механизма - один из важных вопросов, которым уделяется особое внимание. В последнее время статус многих государственных структур был обновлен, им придан статус юридического лица публичного права, тем самым, с одной стороны, расширены их права, повышена ответственность, а с другой - обеспечено более активное участие в управлении соответствующими сферами.

Отметив безальтернативность социальных и экономических реформ для обеспечения более динамичного развития Азербайджанской Республики, глава государства подчеркнул, что серьезные реформы будут проводиться и углубляться и в 2019 году, в результате чего во всех областях будут продолжаться развитие и прогресс, в конечном итоге граждане станут жить еще лучше, констатировал, что проводимые реформы, работа по обеспечению прозрачности уже приносит свои плоды. В частности, дают результаты реформы, проводимые в деятельности налоговых и таможенных органов, повышение прозрачности в этой области. За короткий срок посредством данных органов значительно возросли поступления в бюджет, что в конечном счете послужило улучшению благосостояния граждан, позволило решить многие социальные вопросы.

Дальновидная и мудрая политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, успешно продолжающего традиции государственности великого лидера Гейдара Алиева, постоянно привносящего в них современный дух и обновление, действительно опирается на прочные научные основы, строится на основе глубоких исследований, реформы в сфере государственной службы, как и во всех областях, проводятся продуманно и на основе намеченных программ.

В этом контексте следует отметить ряд мероприятий, намеченных в 2019 году в соответствии со "Стратегией развития государственной службы в Азербайджанской Республике в 2019-2025 годах", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 ноября 2018 года, а также Программу действий по исполнению данной Стратегии. На основе данного плана решаются и будут решены такие вопросы, как установление соответствующими государственными структурами категорий и иерархии государственных органов, виды и порядок создания структурных подразделений данных органов, виды, классификация должностей государственной службы и наименования должностей, подготовка учебных модулей и программ по управлению человеческими ресурсами для лиц, занимающих руководящие должности, организация кадровых структур пропорционально числу работников, подготовка образцовых положений данных структур, профессиональное развитие и образование государственных служащих, создание их базы данных и реестра, определение статуса сотрудников юридических лиц публичного права, приравненных к государственным служащим, и др. В соответствующем документе конкретно установлены задачи каждой государственной структуры в этой области и даны необходимые поручения.

Наряду с повышением с каждым днем ответственности государственных служащих благодаря реформам в области государственной службы, проводится систематическая работа и для установления их прав и обязанностей, устранения имеющихся в данной сфере пробелов. В этом контексте хотелось бы подробнее остановиться на Указе Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении "Образца трудового договора, заключаемого с лицом, принятым на постоянную государственную службу" от 16 мая 2019 года. Данный документ сыграет важную роль в защите прав и повышении ответственности государственных служащих. В этом образце содержатся сведения о сторонах, положения о сроках трудового договора, трудовых функциях государственного служащего, условия, касающиеся условий службы, государственной зарплаты, охраны труда, времени работы и отдыха, отпуска, физической культуры и спорта, взаимной материальной ответственности сторон за причинение ущерба друг другу, отражены вопросы социальной защиты, регулирования отношений собственности, внесения изменения в трудовой договор и его расторжения. Все права, установленные в данном договоре, мотивируются со ссылкой на соответствующие статьи нормативно-правовых актов, касающихся государственной службы.

Наибольшее внимание среди них привлекают условия, связанные со временем работы и отдыха. При необходимости для службы в исключительных случаях предусмотрена возможность безвозмездного увеличения руководителем государственного органа рабочего времени до 5 часов в месяц, а в случае увеличения на более чем 5 часов - выплата заработной платы в сумме не менее двукратного размера должностного оклада за каждый дополнительный рабочий час.

Улучшение социальной защиты лиц данной категории для обеспечения более эффективного осуществления деятельности государственными служащими в Азербайджане и лучшего выполнения порученных им сложных задач также относится к вопросам, которым Президент страны уделяет постоянное внимание. Доведение подписанными Президентом Азербайджанской Республики 18 июня 2019 года указами и распоряжениями минимальной заработной платы до 250 манатов, повышение на 40 процентов заработной платы сотрудников, можно сказать, всех центральных и местных государственных органов и приравненных к ним органов, а также силовых структур, военнослужащих и работников других бюджетных организаций вызвали безграничную радость всех, в том числе людей, занятых на государственной службе, и, естественно, воодушевили их на еще более хорошую работу. Следует отметить, что эти повышения позитивно отразились и на размере средней заработной платы и пенсий в республике, охватили в целом почти 2 миллиона граждан, для этого из бюджета выделены средства на сумму около 1 миллиарда манатов.

Численность государственных служащих, играющих серьезную роль в управлении страной и ускорении ее развития, также является одним из привлекающих внимание вопросов. На первый взгляд кажется, что их много, но на самом деле это не так. По данным на 1 января 2019 года, численность государственных служащих в стране составляет 29 тысяч 127 человек. В результате проведенных реформ число государственных служащих сократилось на 0,7 процента. В целом 28,5 процента государственных служащих составляют женщины.

Деление государственных служащих по возрастным группам свидетельствует о том, что средний возрастной предел работников данной сферы составляет 43 года. Если государственные служащие в возрасте 35-44 года составляют 26,3 процента, то лиц в возрасте 63-64 года - всего 2,9 процента. Эти цифры свидетельствуют о том, что у молодежи есть возможность воспользоваться школой богатого опыта.

В целом, государственные служащие в Азербайджане составляют очень незначительную часть занятого населения страны - 0,6 процента. Эта цифра значительно ниже, чем в других странах. Поэтому очень важен высокий уровень подготовки и деловых качеств работников данной сферы. С этой сложной и ответственной работой можно справиться лишь благодаря высокому профессионализму, глубоким знаниям, креативному образу мышления, а главное - чувству преданности Родине, народу, государству.

Говоря о принципах организации государственной службы в Азербайджане, в первую очередь, безусловно, следует остановиться на ее целях и задачах. Важно особо отметить, что в целом политика Президента страны имеет социальную направленность, отношения между государством и гражданами построены на здоровой основе, а в центре государственной политики находятся гражданин Азербайджана, его интересы и благосостояние. Каждый гражданин Азербайджана глубоко осознает, что чем сильнее будет государство, тем более безопасной, нерискованной и спокойной станет его жизнь, и с каждым годом будет улучшаться его материальное благосостояние. Контакт граждан с государством осуществляется непосредственно через государственных служащих, поэтому постоянное улучшение этих взаимоотношений и защита государственными служащими, в первую очередь, интересов граждан, является важным вопросом.

Как отметил глава государства, "чувства патриотизма, привязанность к государственности в Азербайджане находятся на очень высоком уровне. Поэтому граждане выполняют и должны выполнять свой долг перед государством. В то же время и государство всегда должно находиться рядом с гражданами". Гармоничность отношений государства и граждан можно отчетливо видеть в том, что глава государства в трудные моменты всегда находится рядом с народом, является опорой для граждан Азербайджана.

В последнее время в организации государственной службы проявляются новые нюансы и формы, абсолютно новые образцы. С этой точки зрения следует особо отметить деятельность центров "ASAN xidmət", осуществляющих самыми современными технологическими средствами важные функции многих государственных органов. Эта структура, созданная по непосредственной инициативе Президента Азербайджана, вызывает интерес уже во всем мире и превращается в очень важный фактор в подготовке современных кадров в области управления и обеспечении высокой прозрачности в данной сфере.

В этих центрах, превращающихся в школу управления для молодых кадров, молодежь приобретает богатый опыт и получает путевку в жизнь. В настоящее время наряду с функционирующими в республике 15 центрами "ASAN xidmət", создаются еще 5 таких центров.

Еще в 2015 году успешная деятельность данной службы была удостоена Награды государственных услуг ООН. Еще более расширив с того времени диапазон своей деятельности, она стала настоящим азербайджанским брендом. Опыт этой службы, о котором обстоятельно говорилось на форумах, проведенных ООН в нескольких странах, был представлен многим как пример, поэтому Форум государственных услуг, ежегодно проводимый ООН с 2003 года по случаю Дня государственных услуг, будет организован 24-26 июня нынешнего года в Баку, в нем примут участие заместитель генерального секретаря ООН Ю Чженьмин, свыше 500 представителей более чем 190 стран мира. Мероприятие, которое состоится в Центре Гейдара Алиева, станет демонстрацией успехов Азербайджана и его государственности.

Все принимаемые меры служат и будут служить лучшему развитию Азербайджана, созданию в стране более совершенной системы управления, а также сохранению единства народа и власти, стабильности и превращению этого в цель и задачу всего народа.