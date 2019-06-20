В Вашингтоне проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Вашингтоне встретился со главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Эндрю Шофер и Стефан Висконти, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при совместном председательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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