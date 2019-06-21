Вы можете представить себе цифрового животновода? А наноспортсмена, развлекающего себя на диване воображаемой борьбой на арене?

Трудно, но возможно. Только при очень большой фантазии, или же, наоборот, нахрапистым желанием прослыть сведущим при полном отсутствии зачатков элементарных познаний в той или иной области.

Неисповедимы пути медийные, и потому иногда определенных авторов, а также средства массовой информации заносит, и они, уподобляясь незабвенному товарищу Бендеру во время запуска трамвайной линии, несут откровенную чушь.

Вот и вроде уважаемая в неких кругах Газета.ру снесла себя на отмель маразма и разразилась гневной статейкой про Европейские игры, которые начнутся сегодня в Минске, столице Беларуси.

"Газета" же, упорно именующая эту страну "Белоруссией", считает, что Минск совершил ужасающую ошибку, что следует указать белорусам на их опрометчивый, трагический выбор и т.д.

"Коррупция и репрессии: чем известны Европейские игры" - так называется крик растоптанной души Евгения Одинцова, автора, мягко говоря, "критической" статьи.

По вполне понятным причинам уверенный в своей правоте - как и всякий графоман, выполняющий репризу грустного клоуна в заказанном стиле, - автор считает II Европейские игры, начинающиеся сегодня в Минске, "загадочным турниром, о существовании которого большинство любителей спорта никогда не слышало".

"Он был учрежден не так давно, а первые Игры прошли в 2015 году в Азербайджане, вызвав многочисленные скандалы, где нашлось место и коррупции, и репрессиям", - пишет Е.Одинцов.

Так вот, для тех, кто в танке - первые в истории Европейские игры проходили в Баку c 12 по 28 июня 2015 года. Соревнования по гребле прошли в городе Мингечевире. На Играх разыгрывались 253 комплекта наград и принимали участие 5730 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые состязались в тридцати видах спорта, в одиннадцати из которых разыгрывались лицензии на летние Олимпийские игры 2016 года.

Официальный бюджет игр составил 1,12 млрд. долларов, на продажу было вынесено 600 тысяч билетов, а в подготовке к Играм принимали участие около 20 тысяч волонтеров. На Игры было аккредитовано 1248 представителей СМИ, транслировались первые Европейские игры в более чем 50 странах мира.

Лучшего результата на Играх добилась сборная России, завоевав 164 медали, среди которых 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых. Второе место досталось сборной Азербайджана, на счету которой 56 медалей, из которых 21 - золотая. Третье место заняла сборная Великобритании, завоевавшая 47 медалей, 18 из которых - золотые. А по числу медалей второе место заняла сборная Германии с 66 медалями.

Но по "глубокомысленному" мнению автора, спортсмены из более чем 50 стран мира и вовсе не понимали, где они соревнуются, куда приехали, что за турнир и вообще - что они делают в Баку.

Бред? Не думаю.

Скорее глубочайший когнитивный диссонанс неуважаемого Е.Одинцова, в упор не понимающего или же вошедшего в образ деревенского дурачка, не разумеющего, где поле, а где овраг с лопухами.

Горе-автор далее утверждает, что якобы, "в итоге в Азербайджане были арестованы видные активисты и журналисты, предприниматели, отказавшиеся финансировать турнир, а также закрыта оппозиционная радиостанция "Свободная Европа". В ситуацию были вынуждены вмешаться представители ООН и ОБСЕ, в ходе своих проверок выявившие многочисленные нарушения прав человека и потребовавшие освободить политзаключенных. Неправительственные организации сообщали о репрессиях против активистов и правозащитников, а их представителей массово задерживали и запрещали въезд в страну".

Цитата получилась длиннющей, уж простите. Но как же упоенно завирается автор, несущий откровенную чушь про "массовые аресты", даже про "запрет на въезд".

Кто-либо в редакции "Газеты.ру" пояснил Е.Одинцову, что Азербайджан - не обитель зла, не забытая вся и всеми сатрапия на окраине мира, где люди живут в хижинах и лачугах, по улицам гуляют вооруженные до зубов безбашенные отморозки, а единственный и махонький аэропорт огорожен ржавой колючей проволокой, порыжевшей под палящими лучами тропического светила? Нет, не говорили, не пояснили. Иначе автор не считал бы нашу страну вселенской дырой, где жители питаются маниоковыми лепешками и разгуливают в дырявых шлепанцах, замирая от страха, завидев редкого иноземца.

Фантазия автора не знает границ, иначе он не утверждал бы, что "спортсмены из Армении, посетившие Игры, по данным иностранных журналистов, подвергались дискриминации, от негативного освещения их выступлений в местных СМИ до несправедливого судейства".

Это уже наглая, беспардонная ложь. Ведь ни один (!) спортсмен, тренер или представитель делегации ни словом не обмолвились о каких-то "несправедливостях" или "преследованиях". Наоборот, спортсмены из Армении и армяне, выступающие под флагами различных стран, взахлеб хвалили как уровень организации, безопасность, гостеприимство, так и сам турнир.

Достаточно почитать их интервью, и тогда станет понятно, как же неумело врет Е.Одинцов.

На проведение II Европейских игр претендентов было немало. В числе заинтересованных оказалась и Россия, а среди конкурентов - Нидерланды, Великобритания, Турция и Польша. В итоге именно российская заявка стала победной.

Планировалось, что Игры пройдут в Казани и Сочи, где не нужно было строить инфраструктуру после Олимпиады и Чемпионата мира по футболу. Однако из-за допингового скандала и спортивных санкций Международный олимпийский комитет (МОК) отнял у России право на проведение турнира. Европейский олимпийский комитет (ЕОК) вернулся к кандидатуре Беларуси, где экономическая ситуация стабилизировалась, и Минск уже не стал отказываться.

По мнению Е.Одинцова, вопрос финансовой целесообразности Игр никто не снимает, а западная пресса, такая незадача, по-прежнему недоумевает, почему право на проведение турнира из года в год получают страны с неблагоприятным экономическим фоном.

Не без основания говорят, что кто не очень-то полагается на свою память, тому нелегко складно лгать.

Очередная ложь: уже шесть стран заявили, что готовы принять четвертые Европейские игры - III Игры пройдут в Польше - и будут бороться за звание "хозяйки" турнира.

... Сегодня в Минске начинается крупнейший мультиспортивный форум континента, где примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.

Дирекция II Европейских игр получила от спортивных федераций рекордное количество заявок на участие в форуме - по 43 видам спорта! Однако организаторы приняли решение максимально использовать уже имеющуюся инфраструктуру и проводить соревнования по наиболее массовым и популярным дисциплинам.

Официальный девиз Европейских игр-2019 - Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты"). Именно такой вариант представила белорусская делегация 21 мая 2017 года на заседании исполкома ЕОК в Скопье. В русской версии также используется девиз "Время ярких побед", а в белорусской - "Час яскравых перамог".

Лжец Е.Одинцов не отдает себе отчета в трудности своей задачи, ибо ему предстоит еще многократно солгать, чтобы поддержать эту ложь.

... Стараниями бесталанного автора "Газета.ру" уподобилась унтер-офицерской вдове, выпоровшей саму себя.

Но такая порка вряд ли украсит известный новостной ресурс. Тем паче, что пасквиль про Европейские игры - новость из склепа дремучего невежества и ресурс откровенного, примитивного обмана.

Пример лжи, подобно маслу, скользящей по поверхности истины.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az