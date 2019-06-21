Без стабильности не может развиваться ни одна страна. Это аксиома. Мы неоднократно наблюдали это в недалекой истории. Если нарушается стабильность, то прекращается развитие, экономика страны переживает спад, останавливается инвестирование. Словом, стабильность является важнейшим условием для развития любой страны. В Азербайджане же источником стабильности являются азербайджанский народ, его воля, а также проводимая нами политика. Потому что наша политика опирается на национальные интересы, которые для нас превыше всего.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, эти мысли, приведенные в недавно изданной 84-й книге многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель", взяты из речи главы государства на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Материалы в очередной книге многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с ноября 2017 года по январь 2018 года.

В книгу вошли тексты выступлений Президента Ильхама Алиева на прошедшем в Стамбуле Саммите Организации исламского сотрудничества по вопросу Иерусалима, неофициальной встрече глав государств СНГ в Москве, информация о его участии в рамках Давосского форума в интерактивном заседании на тему "Стратегический взгляд: Евразия". В издании нашли место материалы о встречах главы государства с прибывшим в Азербайджан с визитом Президентом Афганистана и подписанных документах, с премьер-министром Болгарии.

В 84-й книге многотомника также собраны материалы о приеме Президентом Ильхамом Алиевым прибывших в нашу страну высокопоставленных лиц Хорватии, Турции, Пакистана, Индии, Ирана, Эстонии, России и других государств, Европейского союза, Международного телекоммуникационного союза, Всемирного банка.

В издание вошли речь главы государства на седьмой Министерской конференции на тему "Безопасность и экономические связи для усилившегося региона Сердце Азии" в рамках формата "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Баку, выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2017 года, речь на международной конференции на тему "2017 - Год исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог", послания к участникам I съезда молодых ученых Азербайджана, XIX съезда архитекторов Азербайджана, информация о его ознакомлении с Международной выставкой телекоммуникации и информационных технологий Bakutel-2017.

В 84-й книге многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель" также можно ознакомиться с материалами о поездках главы государства в Агджабединский, Сабирабадский, Губинский районы, город Сумгайыт, его участии в открытии экономических, социальных, культурных объектов в регионах, встречах с представителями общественности.

В книге даны указатели "Примечания", "Персоналии", "Географические названия".

При подготовке выпущенной "Азернешр" 84-й книги были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).