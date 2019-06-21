Армянским депутатам, отправившимся в Тбилиси для участия в 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, не удается никак покинуть Грузию.

Напомним, что накануне армянская делегация поспешила покинуть зал, когда туда вошли члены оппозиции, протестующие против представителя России, президента ассамблеи Сергея Гаврилова. Тот вел заседание и при этом сидел в кресле председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

"Наша делегация покинула парламентский зал. Ситуация не была нормальной, учитывая, что с одной стороны - наш союзник, а с другой - дружественный народ. Мы были между двух огней, следовательно, решили покинуть зал. Вскоре вернемся в Армению. Нет места лучше дома", - написал перепуганный парламентарий.

Но вернуться домой армянским депутатам пока не удается.

Как сообщает VERELQ, сегодня сессия должна была продолжить работу, но была сорвана грузинскими депутатами, потребовавшими удаления российских коллег.

А тем временем грузинские демонстранты окружили вход в гостиницу, где остановились делегации 23 стран-членов ассамблеи. Как сообщила член армянской делегации Ивета Тоноян, которая вместе с другими избранниками народа оказалась заблокированной в гостинице, требование демонстрантов одно - не разрешить российским делегатам продолжить участие в мероприятии.

Султан Керим