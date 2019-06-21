На днях в Праге прошла очередная встреча в рамках российско-грузинского транспортного соглашения от 2011 года, предусматривающего открытие дорог через оккупированные территории Грузии. Автомобильный и железнодорожный коридор через сепаратистские Абхазию и Цхинвальский регион должны составить альтернативу проблемному КПП "Верхний Ларс".

Как известно, этот КПП является единственным путем, соединяющим изолированную агрессорской политикой от мира Армению. Не удивительно, что именно армянская сторона является главным фанатом тянущегося с 2011 года процесса. Ереван демагогией и нытьем пытается подтолкнуть Грузию к шагу, противоречащему ее суверенитету и национальным интересам.

Комментируя армянским СМИ прошедшую встречу, спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе был еще более немногословен, чем прежде. Конкретных сроков реализации соглашения опять не установлено, сказал он. Эксперты, по его словам, работают и "сошлись во мнении, что пока есть необходимость поработать".

И все. Ничего обнадеживающего для армянской стороны.

То нетерпение, с которым в Армении следят за новостями с этого фронта, понять несложно. Страна, оказавшаяся в изоляции в связи с оккупацией территорий Азербайджана, целиком и полностью зависит от горного КПП в Грузии. Будучи членом евразийских структур. Она не имеет выхода на это пространство. 80 процентов грузов в Армению и обратно движется через "Верхний Ларс".

Армянские эксперты видят ситуацию через призму своих интересов. По их мнению, помимо предложенного грузинской стороной морского пути через Поти и имеющегося "Верхнего Ларса", существуют два альтернативных пути - сухопутный (через Цхинвальский регион) и железнодорожный (через Абхазию). Есть еще Аваро-Кахетинская дорога через Дагестан, но этот вариант технически сложный и не рассматривается. Армянскую сторону больше всего устроили бы коридоры через оккупированные грузинские регионы. Эти пути были бы комфортны для Армении и в экономическом, и в политическом плане. Последнее особенно привлекает страну-оккупанта. Потому что задействование сепаратистских регионов может выдаваться за прецедент для вовлечения оккупированного Карабаха и прилегающих семи районов Азербайджана в региональную логистику. Мол, экономика должна быть отделена от политики.

С тем же лозунгом армянский агитпроп пытается проводить работу среди грузинской стороны. В новостях по теме Армения и Грузия обязательно указываются рядом, как заинтересованные в открытии путей через Абхазию и Цхинвали стороны. Армянские СМИ с умилением сообщают, что "в Армении и Грузии с нетерпением ждут имплементации российско-грузинского транспортного соглашения от 2011 года".

Конечно, закрытие дорог не выгодно и Грузии, но у нее имеется такая надежная альтернатива, как транспортная сеть Азербайджана, как коридор Баку-Тбилиси-Карс, которыми она всегда может воспользоваться. Обо всем этом Армения не смеет даже мечтать.

Армянская пропаганда намеренно закрывает глаза на основной фактор, мешающий решению вопроса, - прохождение альтернативных коридоров через самопровозглашенные сепаратистские образования. Агитпроп отвлекает внимание от этих реалий, переводя внимание на другие, второстепенные моменты. В то время как это - единственная и неповторимая причина неразрешенности вопроса с 2011 года.

Как отметил ранее в беседе с армянским Первым Информационным грузинский политолог Гела Васадзе, открытие дороги по оккупированным грузинским территориям маловероятно, и проблема вовсе не в Армении.

"Необходимо четко понимать, что открытие дороги через Абхазию и так называемую Южную Осетию является серьезным ударом по суверенитету Грузии... Общественное мнение Грузии негативно, и мои западные коллеги категорически против открытия дорог на оккупированных территориях", - заявил он.

В Армении подобное мнение стараются не воспринимать близко к сердцу. Между тем, происходящие в Грузии в последние дни процессы должны дать понять армянской стороне, что ситуация не будет развиваться по выгодному для нее сценарию.

Армяне считают, что грузинам нет дела до оккупации? Что грузинский народ слишком "цивилизованный" и согласится на включение Сухуми и Цхинвали в транспортный обмен без устранения фактора оккупации? Что сотрудничество Армении с Россией в ущерб национальным интересам Грузии возможно?

Если наши армянские соседи так думают, то это большая ошибка с их стороны. И последние события в Тбилиси это доказали.

Зульфугар Ибрагимов