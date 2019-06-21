Азербайджан является социальным государством, и в центре проводимой в стране политики находятся интересы граждан. В соответствии со стратегическим курсом принимаются меры для постоянного улучшения благосостояния людей, увеличения их доходов, усиления интеграции на рынке труда и расширения масштабов строительства социальной инфраструктуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса партии "Ени Азербайджан" Мирзаджан Халилов.

Депутат отметил, что увеличение минимальной заработной платы распоряжением главы государства 18-го июня - это яркий пример успешной социальной политики.

Депутат отметил, что данное решение способствует улучшению материального положения сотрудников государственных органов, а также работающих в частном секторе. В целом это распоряжение затронет около двух миллионов граждан.

"Распоряжение главы государства о повышении зарплат охватывает достаточно широкие слои населения. Повышение зарплат, и в частности улучшение доходов уязвимых групп населения служит укреплению их социальной защиты и является проявлением государственной заботы о них. Говоря о новом этапе социальных реформ, соответствующих распоряжениям Президента Ильхама Алиева, нужно отметить важность создания необходимой экономической базы и финансовых возможностей для реализации предусмотренных мер. Политика, проводимая в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, основана на прагматических подходах. Кроме того, в стране для обеспечения реализации нового социального пакета была создана экономическая и финансовая база. Работы по повышению экономической мощи страны и адекватному решению социальных вопросов ведутся параллельно и дополняют друг друга. Это характеризует Азербайджан как страну с уникальной моделью социально-экономического развития", - сказал Халилов.

Депутат добавил, что с начала текущего года в Азербайджане, благодаря реформам, проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева, были достигнуты лучшие показатели в экономике за последние годы: "Только в первом квартале 2019 года доходы бюджета были увеличены, более чем на 200 миллионов манатов. В свою очередь это создало благоприятные условия для углубления реформ в социальной сфере. Полученный доход, в первую очередь, направлен на улучшение социального положения граждан и увеличение возможностей их достатка".