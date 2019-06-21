https://news.day.az/politics/1131183.html Президент Ильхам Алиев назначил Фамиля Мустафаева председателем Высшей аттестационной комиссии
Президент Ильхам Алиев назначил Фамиля Мустафаева председателем Высшей аттестационной комиссии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Фамиля Мустафаева председателем Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, Фамиль Фронт оглу Мустафаев назначается председателем Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре