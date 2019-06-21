Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Фамиля Мустафаева председателем Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Фамиль Фронт оглу Мустафаев назначается председателем Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана.