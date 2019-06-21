21 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех областях, а также уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.

Президенты Азербайджана и Турции обсудили перспективы двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.