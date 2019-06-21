https://news.day.az/politics/1131195.html Состоялся телефонный разговор Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана 21 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Состоялся телефонный разговор Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана
21 июня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех областях, а также уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.
Президенты Азербайджана и Турции обсудили перспективы двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре