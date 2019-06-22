Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный государственный служащий" Сулейману Аббас оглу Исмайлову за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.