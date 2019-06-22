https://news.day.az/politics/1131412.html Президент Ильхам Алиев присвоил Сулейману Исмайлову почетное звание «Заслуженный государственный служащий»
Президент Ильхам Алиев присвоил Сулейману Исмайлову почетное звание «Заслуженный государственный служащий»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный государственный служащий" Сулейману Аббас оглу Исмайлову за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе.
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