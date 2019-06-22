Известные общественные деятели, журналисты и политологи из Грузии, также руководители СМИ и НПО из Азербайджана собрались в Тбилиси на конференции на тему "От 101-летней дружбы до стратегического партнерства: Грузия-Азербайджан". Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт newsgeorgia.ge, передает Day.Az.

Организаторами форума выступили общественное Объединение по просвещению молодежи "Кызылбаш" при поддержке Совета государственной помощи неправительственным организациям при Президенте Азербайджана, вместе с Информационным центром азербайджанской диаспоры.

Экспертный форум прошел в Музее азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в историческом центре Тбилиси.

Председатель Общественного объединения по просвещению молодежи "Кызылбаш", глава медиа-группы "Yeni Çağ" Агиль Алескер отметил, что при поддержке Совета государственной помощи неправительственным организациям при Президенте Азербайджана удалось снять документальный фильм "Говорит Ходжалы" и поблагодарил всех, участников этого проекта.

Первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Вугар Мустафаев в своем выступлении отметил важную роль Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в укреплении азербайджано-грузинского партнерства.

На конференции также приняли участие представители СМИ, деятели науки, культуры, образования, общественные деятели и политологи.