https://news.day.az/politics/1131442.html Президент Ильхам Алиев поздравил великого герцога Люксембурга
Президент Ильхам Алиев поздравил великого герцога Люксембурга
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил великого герцога Люксембурга Анри.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Люксембурга - постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.
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