Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил великого герцога Люксембурга Анри.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Люксембурга - постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.