Азербайджан гордится своей историей. Представители различных религий веками достойно жили в нашей стране в условиях мира. Сегодня наши исторические памятники отражают это культурное разнообразие. Наша сила - в культурном разнообразии. Альтернативы мультикультурализму нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ эти высказывания, опубликованные в 86-й книге изданного на днях нового многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель", взяты из речи главы нашего государства на церемонии открытия проходившей в Баку 5 апреля 2018 года министерской конференции Движения неприсоединения.

Материалы, опубликованные в очередной книге многотомника, ответственный за выпуск которого руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают март-май 2018 года.

В книге опубликованы текст выступления Президента Ильхама Алиева на проходившем в Анкаре седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, информация о церемонии подписания документов в рамках официального визита в братскую страну, тексты выступлений с заявлениями для печати президентов Азербайджана и Турции.

В издание включена информация о визите главы государства в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также встрече с посетившим Азербайджан Президентом Исламской Республики Иран, текст речи на азербайджано-иранском бизнес-форуме.

В 86-й книге многотомника собрана информация о приемах Президентом Ильхамом Алиевым высокопоставленных лиц Беларуси, Турции, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, России и других государств, НАТО, ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, Международного союза архитекторов, Всемирной туристской организации.

В книге также представлены материалы о состоявшихся в апреле 2018 года выборах Президента Азербайджанской Республики, церемонии инаугурации Ильхама Алиева, избранного Президентом на очередной срок.

Читатель в этом издании может ознакомиться с текстом речи руководителя страны на республикнском совещании по вопросам развития хлопководства в Бардинском районе, информацией о его визитах в Хачмазский и Хызинский районы.

В 86-ю книгу многотомника также вошли текст интервью Президента Ильхама Алиева информационному агентству ТАСС (Россия), его поздравление Православной христианской общине Азербайджана по случаю праздника Пасха, послание участникам пятом международной научной конференции на тему "Геноциды против тюркско-мусульманских народов в ХХ веке" и другие письма.

В этой книге отведено место и текстам речей главы государства на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала 2018 года и предстоящим задачам, торжественной церемонии по случаю 95-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В книге даны "Заметки", указатели "Личные имена", "Географические названия".

При подготовке 86-й книги, выпущенной "Азернешр", использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).