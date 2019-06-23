За сутки на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.

На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.