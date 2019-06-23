Day.Az со ссылкой на Trend представляет очередной выпуск видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" от 23.06.2019.

Видеопроект "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" посвящен деятельности Президента Ильхама Алиева.