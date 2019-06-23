https://news.day.az/politics/1131677.html PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 23.06.2019 Видеопроект "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" посвящен деятельности Президента Ильхама Алиева.
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 23.06.2019
Day.Az со ссылкой на Trend представляет очередной выпуск видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" от 23.06.2019.
Видеопроект "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" посвящен деятельности Президента Ильхама Алиева.
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