https://news.day.az/politics/1131681.html Премьер-министр Черногории прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Премьер-министр Черногории прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Премьер-министр Черногории Душко Маркович в воскресенье прибыл в Азербайджан с официальным визитом.э, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы правительства Черногории был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Черногории Душко Марковича в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Гасанов и другие официальные лица.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Черногории.
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