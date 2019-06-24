24 июня Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется