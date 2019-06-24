https://news.day.az/politics/1131785.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с заместителем генерального секретаря ООН - ФОТО 24 июня Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминем.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с заместителем генерального секретаря ООН - ФОТО
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре