Во всех распоряжениях и указах, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым, на первом месте стоят интересы гражданина Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Азер Бадамов.

Депутат отметил, что, в частности, входящие в единый пакет 16 распоряжений, подписанные 18 июня, будут служить росту доходов граждан, работающих в государственном и частном секторе: "Практически повышены доходы лиц всех категорий, что позволяет говорить, что в основе политики главы государства стоит благосостояние людей. Углубление проводимых в стране реформ усилило экономику, увеличило доходы бюджета. Думаю, что по мере усиления экономики распоряжения, рассчитанные на рост социального благосостояния людей, будут продолжительными".

Напомним, что ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений о повышении минимальной заработной платы, повысив на 20, 40 и 50 процентов зарплаты госслужащих, учителей, сотрудников военных и правоохранительных органов и работающих здесь гражданских лиц, а также лиц ряда организаций, финансируемых из госбюджета.