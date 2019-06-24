Обострение между Россией и Грузией Армения ощущает всем своим нутром.

Мы уже говорили о том, что возникшая ситуация ставит крест на надеждах армянской стороны добиться открытия транспортных коридоров через оккупированные регионы Грузии. Армении эти артерии жизненно необходимы, и начавшиеся еще в 2011 году переговоры между российской и грузинской сторонами с трепетом воспринимались в Ереване, где надеялись путем удара по суверенитету Грузии избавиться от проблемного КПП "Верхний Ларс".

Процессы, начавшиеся в Тбилиси, отодвинули воплощение мечты в очень далекую перспективу.

Между тем утром в понедельник на грузинском КПП "Верхний Ларс" был остановлен автобус, принадлежащий армянскому перевозчику, который направлялся из России в Армению.

"Посольство Армении в Грузии с соответствующими грузинскими органами ведет работу по обеспечению перевозки граждан Армении, пассажиров автобуса в Армению", - сказали Первому Информационному в посольстве Армении в Грузии.

В Армении стараются делать вид, что случившееся их не касается и обострение между Тбилиси и Москвой никак на них не отразится. Однако эксперты уже начинают подавать голос и опровергают эту точку зрения.

Редактор журнала "Армения туристическая" Рубен Пашинян рассказал в эфире радио Sputnik Армения, как турсфера Армении связана с Грузией.

"В первую очередь хочу рассказать о минусах. К примеру, наше население, которое активно отдыхает в Кобулети, Уреки и так далее, если все-таки будет развиваться в негативном ключе происходящее, то туда просто не поедут. Во-первых, они проезжают через Тбилиси, во-вторых, там всегда в большинстве отдыхали российские граждане", - отметил Пашинян.

По его словам, ситуация в Грузии для армян - серьезный звоночек.

"Если все продолжится в том же духе, то мы будем серьезно терять на перевозках и сообщении... В любом случае, нарушение перевозок через Грузию не может не отразиться на туризме в Армении. Есть ничтожные плюсы, к примеру, люди, которые прилетели в Грузию, потом хотели посетить Армению, они приедут сразу в Ереван, или просто откажутся от поездки", - сказал редактор журнала.

Высказал он еще одну пессимистическую мысль: Армения никогда не будет страной массового туризма, потому что у нее нет моря.

Что правда, то правда.

Султан Керим