Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих министерства обороны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:

воинское звание "генерал-лейтенант"

генерал-майору Фуаду Надир оглу Мамедову

генерал-майору Захиду Ибрагим оглу Гусейнову

воинское звание "генерал-майор"

полковнику Гадиру Ашраф оглу Насибову

полковнику Расиму Рза оглу Бабаеву

полковнику Вугару Афган оглу Аливердиеву

полковнику Поладу Исраиль оглу Гашимову

полковнику Ильгару Закир оглу Лятифову

полковнику Мухаммеду Керим оглу Гасанову.