Президент Ильхам Алиев поздравил хорватского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны - Днем государственности.
Динамика развития азербайджано-хорватских отношений вызывает удовлетворение. Уверен, что стратегическое партнерство между нашими странами, сотрудничество в ряде областей, представляющих взаимный интерес, и впредь будут успешно продолжаться в интересах двух народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Хорватии - благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.
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