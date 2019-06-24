Президент Ильхам Алиев направил в понедельник поздравительное письмо президенту Словении Борута Пахору.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Словения - Дня государственности.

Убежден, что отношения между нашими странами всегда будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах двух народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Словении - благополучия и процветания", говорится в поздравительном послании главы государства.