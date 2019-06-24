Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав по случаю 101-ой годовщины образования азербайджанской армии.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны, передает Day.Az.

"Уважаемые офицеры, прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы и гражданские сотрудники!

Я искренне поздравляю вас по случаю 101-й годовщины создания азербайджанской армии и желаю каждому из вас успехов в вашем священном служении во имя защиты нашей независимости и обеспечении нашей территориальной целостности", - говорится в частности в послании министра.

Гасанов напомнил, что формирование азербайджанской армии, как регулярной армии, связано с именем Гейдара Алиева, Общенационального лидера современного Азербайджана, великого исторического деятеля. Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс великого лидера в деле организации армии. В результате масштабных реформ, оснащения армии самым современным оборудованием и техникой, строительства новых военных городков и создания всей необходимой военной инфраструктуры, азербайджанская армия занимает одно из значимых мест не только в регионе, но и в мире.

"Последние крупномасштабные учения еще раз подтвердили, что каждый солдат азербайджанской армии обладает высокими боевыми и морально-психологическими навыками, способен успешно выполнить любой боевой приказ Верховного главнокомандующего, Президента Илхама Алиева.

Обеспечение тотального превосходства небольшой частью азербайджанской армии над разгромленными вооруженными силами Армении во время апрельских боев 2016 года и освобождение части наших земель и стратегически важных высот во время операции "Гюннют" в Нахчыване в очередной раз продемонстрировало мощь нашей армии", - отметил Гасанов.

"Я с уверенностью заявляю, что, будучи верными Конституции Азербайджана, военной присяге и уставу, вы будете готовы крепить боевую и морально-психологическую подготовку, наращивать усилия и способности для достижения новых побед и выполнения боевых приказов Верховного главнокомандующего. Еще раз желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и успехов в вашей славной службе", - написал в заключение министр.