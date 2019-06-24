https://news.day.az/politics/1132042.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Основная цель состоит в предоставлении людям новых услуг и устранении препятствий, с которыми граждане сталкивались в прошлом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Форума государственных услуг ООН в Баку
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Основная цель состоит в предоставлении людям новых услуг и устранении препятствий, с которыми граждане сталкивались в прошлом
Предоставлять людям новые услуги и устранять трудности, с которыми они сталкивались в прошлом, а также сделать государственные услуги доступными, удобными, легкими и эффективными является основной целью и задачей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 24 июня на церемонии открытия Форума государственных служб ООН, совместно организованного Организацией Объединенных Наций и Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
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