Министерство обороны Азербайджана распространило видеоматериалы о совместных азербайджано-турецких тактических учениях. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

Напомним, что с 7 по 11 июня в Нахчыване прошло совместное тактическое учение "Нерушимое Братство - 2019", в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.

В учениях при участии специальных войсковых подразделений, силовых структур Нахчыванской автономной республики и вооруженных сил Турции были задействованы около 5000 человек, более 200 танков и другой бронетехники, около 180 различных ракетных и артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня и минометов, 21 единица самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и другие виды военной техники и вооружений.

Целью учения являлась подготовка плана совместных боевых действий, повышение профессионализма персонала и отработка навыков боевого взаимодействия между азербайджанскими и турецкими воинскими частями.