На Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений и другие должностные лица. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Передав свои поздравления участникам совещания в связи с Днем Вооруженных сил, министр обороны особо отметил, что распоряжение, подписанное Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в целях усиления социальной защиты военнослужащих, было воспринято всем личным составом азербайджанской армии с чувством глубокой признательности и с воодушевлением.

Министр выразил уверенность в том, что работы, проводимые государством в этом направлении, будут продолжительными. Гасанов поставил перед должностными лицами задачи уделить особое внимание вопросам осуществления строгого контроля над оперативной обстановкой на линии соприкосновения войск, повышения бдительности и обеспечения безопасности личного состава.

С учетом погодных условий министр также дал указания в связи с предотвращением случаев теплового и солнечного удара среди личного состава, повышением внимания к состоянию его здоровья и принятием мер пожарной безопасности в воинских частях.