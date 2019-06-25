Экс-президент Армении Роберт Кочарян будет арестован. Об этом заявил на заседании Апелляционного суда судья Армен Даниелян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Генпрокуратура Армении оспаривает два решения суда общей юрисдикции об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна под личное поручительство действующего и бывшего глав сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Апелляционный суд Армении сегодня принял решение об аресте Кочаряна.

Даниелян сказал, что решение может быть обжаловано в течение 15 дней. Отметим, что Кочарян и его адвокаты на заседании не присутствовали.

"Учитывая, что Апелляционный уголовный суд не позволил защитникам второго президента Армении представить свои позиции и, грубо попирая принцип конкурентного судопроизводства, удалился в совещательную комнату для вынесения судебного акта, в знак протеста ни президент Кочарян, ни члены защитной группы не примут участия в сегодняшнем заседании", - сообщили в офисе команды адвокатов.

Кочаряну и остальным фигурантам "дела 1 марта": Сейрану Оганяну (в 2008 г. начальник Генштаба ВС Армении), Юрию Хачатурову (тогда - замминистра обороны, начальника Ереванского гарнизона) и Армену Геворкяну (тогда - глава аппарата президента Армении) предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении (по делу о беспорядках 1-2 марта 2008 года). Кочарян также обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах (по другому уголовному делу).

Напомним также, что это уже третий по счету арест Кочаряна.