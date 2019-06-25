Завтра День Вооруженных сил. Каждый гражданин Азербайджана может по праву гордиться тем, какие у нас могучие, великолепные вооруженные силы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам, апрельские бои 2016 года однозначно подтвердили статус нашей армии: "Наши солдаты, офицеры и генералы показали всему миру, что они готовы выполнить любую военную задачу по приказу Верховного главнокомандующего и, самое главное, освободить наши земли. Убежден, что после апрельских боев враг потерял сон и не может прийти в себя. Особую гордость вызывает то, что по военной мощи и снабжению Вооруженные силы Азербайджана являются одной из самых сильных армий в мире. Наша страна, которая занимает 89-е место в мире по численности населения, находится на 52-м месте по численности нашей армии. Великая азербайджанская армия появилась на свет благодаря стратегии независимой государственности Общенационального лидера Гейдара Алиева, и под руководством Президента Ильхама Алиева заняла достойное место среди могучих вооруженных сил мира".

Говоря о положении вооруженных сил Азербайджана в начале 1990-х годов, заместитель председателя ПЕА отметил, что, исторический экскурс в те времена неизбежно возрождает в памяти анархию, царящую в рядах вооруженных сил.

"Поручение командования армией авантюристу, ничего не смыслящему в военном деле, в условиях войны вспыхнувшей в результате агрессии армянских вооруженных сил, было ничем иным, как предательством и преступлением со стороны правительства Мусават-ПНФ. Это неискупленное предательство и преступление заключались в том, что большая часть оружия, которое должно было обращено на фронте против врага, напавшего на наши земли, была передана гражданским лицам, чтобы держать в страхе людей в Баку, Гяндже и других местах. Еще одним предательством и преступлением являлось то, что на государственном уровне было разрешено создавать вооруженные группы, служащие отдельным партиям и группировкам. В результате потерпела крах идея создания сильной регулярной армии, защита наших земель не была организована должным образом. Я преклоняюсь перед бесценной памятью всех, кто сражался в добровольческих батальонах, жертвовал своей жизнью ради целостности Родины. Они действительно были героями. Если бы у нас была сильная армия, то я уверен, во-первых, наши потери были бы меньше, а во-вторых, наши земли не были бы оккупированы. Наши герои, готовые отдать свои жизни за Отчизну, сплотившись в регулярную армию, не дали бы этому случиться", - сказал Ахмедов.

По его словам, много воды утекло с тех пор. Изменился и сам Азербайджан и его славные Вооруженные силы.

"С тех пор прошло много лет, Азербайджан изменился. У нас есть мощная экономика, крепкая стабильность и процветание, изо дня в день растет благосостояние людей, как и авторитет страны. Благодаря воле народа, правлению Верховного главнокомандующего и мощи нашей армии никто не сомневается в том, что наши оккупированные земли будут возвращены. И этот день не за горами. Поздравляю с Днём Вооруженных сил! ", - заявил Али Ахмедов.