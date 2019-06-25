25 июня Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого, персонального пенсионера Президента Азербайджана Ширмамеда Гусейнова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла в столичную мечеть Тезе-пир для участия в церемонии поминовения видного ученого, заслуженного журналиста, профессора Бакинского государственного университета Ширмамеда Гусейнова.

Мехрибан Алиева встретилась с членами семьи Ширмамеда Гусейнова, от имени Президента Ильхама Алиева и от своего имени выразила им глубокое соболезнование.