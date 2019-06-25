https://news.day.az/politics/1132352.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Ширмамеда Гусейнова - ФОТО 25 июня Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого, персонального пенсионера Президента Азербайджана Ширмамеда Гусейнова.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Ширмамеда Гусейнова - ФОТО
25 июня Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого, персонального пенсионера Президента Азербайджана Ширмамеда Гусейнова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла в столичную мечеть Тезе-пир для участия в церемонии поминовения видного ученого, заслуженного журналиста, профессора Бакинского государственного университета Ширмамеда Гусейнова.
Мехрибан Алиева встретилась с членами семьи Ширмамеда Гусейнова, от имени Президента Ильхама Алиева и от своего имени выразила им глубокое соболезнование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре