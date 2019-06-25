Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (27 км) - Гушендже-Зогаллыг Исмаиллинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что для строительства автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (27 км) - Гушендже-Зогаллыг, соединяющей два населенных пункта с населением численностью в три тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 2,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.