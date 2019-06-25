https://news.day.az/politics/1132363.html На страницах Президента Ильхама Алиева в Facebook и Instagram размещен видеоролик, посвященный Дню Вооруженных сил На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook и Instagram размещен видеоролик, посвященный 26 июня - Дню Вооруженных сил.
На страницах Президента Ильхама Алиева в Facebook и Instagram размещен видеоролик, посвященный Дню Вооруженных сил
На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook и Instagram размещен видеоролик, посвященный 26 июня - Дню Вооруженных сил.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Видеоролик посвящен солдатам и офицерам азербайджанской армии.
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