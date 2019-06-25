На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook и Instagram размещен видеоролик, посвященный 26 июня - Дню Вооруженных сил.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Видеоролик посвящен солдатам и офицерам азербайджанской армии.