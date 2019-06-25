25 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Перечня государственных органов (формирований, входящих в структуру государственных органов), помимо Вооруженных сил, в которых предусмотрена воинская служба".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, утверждается "Перечень государственных органов (формирований, входящих в структуру государственных органов), помимо Вооруженных сил, в которых предусмотрена воинская служба.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим указом и проинформировать Кабинет министров.