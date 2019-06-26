Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) Мазахир Панахов 27-28 июня будет находиться в Словакии для участия в 16-й Европейской конференции органов управления выборами.

Как сообщили Trend в ЦИК, мероприятие на тему "Разрешение избирательных споров" с участием руководителей многочисленных высших избирательных структур и авторитетных международных организаций, а также международных экспертов по выборам посвящено обсуждению ряда вопросов и позитивного опыта разных стран, передает Day.Az.

В рамках визита, осуществляемого по приглашению руководителя Венецианской комиссии Совета Европы - Томаса Маркерта, запланированы встречи председателя ЦИК Панахова с руководителями структур управления выборами и международных организаций, а также другими официальными лицами, во время которых будут обсуждены перспективы развития межведомственных связей, взаимовыгодного сотрудничества и вопросов, представляющих взаимный интерес.