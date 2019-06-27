В Тбилиси отметили День Вооруженных сил Азербайджана - ФОТО
День Вооруженных сил Азербайджана отметили в столице Грузии Тбилиси.
Как сообщили Trend в министерстве обороны, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, глава аппарата военного атташе посольства, полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, сотрудники посольства посетили парк Гейдара Алиева в Тбилиси, где возложили цветы к бюсту Общенационального лидера, почтив память основателя современного азербайджанского государства и армии, передает Day.Az.
В мероприятии также приняли участие военный атташе Турции в Грузии полковник Бюлент Акдениз, его заместители полковник-лейтенант Акрам Каракуш и майор Айдын Токушлу.
Турецкие офицеры и представители СМИ Азербайджана с почтением почтили память одного из великих деятелей тюркского мира, Общенационального лидера Гейдара Алиева,
Выступая на церемонии, посол Д.Гасанов поздравил военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил и пожелал им успехов.
Сотрудники аппарата военного атташе проинформировали собравшихся о развитии независимого, демократического и миролюбивого азербайджанского государства.
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