Власти России намерены поднять на 10% цены на газ с 1-го января 2020 года, пишет армянское издание "Жаманак".

У армянских экономистов нет сомнений, что это подорожание непременно ударит по населению Армении. Если бремя подорожания в этом году власти Армении возложили на компанию "Газпром Армения", то на этот раз подорожание непосредственно затронет потребителей. Власти Армении ведут переговоры с российскими властями, однако их результаты вряд ли будут отличаться от прошлогодних, отмечает издание.

Напомним, что в конце минувшего года завершился срок действия прежнего соглашения между Арменией и "Газпромом". По новому соглашению, цена российского газа для Армении повысилась с 1 января этого года на 15 долларов и составила 165 долларов за тысячу кубометров. Для населения, правда, тарифы пока остались неизменными, но лишь потому, что продолжаются переговоры, и власти лихорадочно ищут способ оставить их на прежнем уровне, так как повышение цены на газ для рядовых потребителей может вызвать неприятные последствия. Однако, по мнению аналитиков, повышение тарифов в самой России не сможет не сказаться на тарифах для населения в Армении.

Султан Керим