В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", осуществляемой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.