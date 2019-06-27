Азербайджан присоединился к Уставу Международного военно-медицинского комитета, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный вопрос обсуждался на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Депутаты подчеркнули важность присоединения Азербайджана к этому документу.

После голосования соответствующий законопроект был принят.