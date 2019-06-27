https://news.day.az/politics/1132840.html Азербайджан присоединился к еще одному международному документу
Азербайджан присоединился к еще одному международному документу
Азербайджан присоединился к Уставу Международного военно-медицинского комитета, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Данный вопрос обсуждался на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Депутаты подчеркнули важность присоединения Азербайджана к этому документу.
После голосования соответствующий законопроект был принят.
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