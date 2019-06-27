https://news.day.az/politics/1132841.html Милли Меджлис утвердил новое соглашение между Азербайджаном и Кореей Утверждение нового соглашения между Азербайджаном и Кореей обсуждалось на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Милли Меджлис утвердил новое соглашение между Азербайджаном и Кореей
Утверждение нового соглашения между Азербайджаном и Кореей обсуждалось на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании депутаты обсудили вопрос утверждения Рамочного соглашения "О грантовой помощи между правительством Азербайджана и правительством Кореи".
Было отмечено, что документ внесет важный вклад в развитие отношений между двумя странами.
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.
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