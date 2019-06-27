Утверждение нового соглашения между Азербайджаном и Кореей обсуждалось на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании депутаты обсудили вопрос утверждения Рамочного соглашения "О грантовой помощи между правительством Азербайджана и правительством Кореи".

Было отмечено, что документ внесет важный вклад в развитие отношений между двумя странами.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.