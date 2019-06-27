Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию дороги Ходжасан-Локбатан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по реконструкции участка (0-11км) автомобильной дороги Ходжасан-Локбатан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соответствии с распоряжением, для реконструкции 0-11- километрового участка автомобильной дороги Ходжасан-Локбатан, соединяющей три населенных пункта с населением численностью в четыре тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 13,5 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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