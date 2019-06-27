Азербайджан демонстрирует высокие показатели социальной политики. Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас на встрече с преподавателями, студентами и выпускниками Академии государственного управления при Президенте, организованной Кавказским центром политического анализа (CPAC).

В своей лекции на тему "Отношения между Азербайджаном и Евросоюзом в изменчивой региональной среде" Янкаускас отметил, что Азербайджан является одной из шести стран программы "Восточного партнерства", недавно отметившей десятилетие с начала деятельности.

Нефть и газ являются одной из главных тем в сотрудничестве между Азербайджаном и странами Евросоюза, заявил он, отметив проект "Южного газового коридора", реализация которого осуществляется интенсивно. Янкаускас отметил, что данный проект положит начало для реализации других проектов.

В частности, развитие регионального транспорта также является одним из приоритетов политики Евросоюза в Азербайджане.

Посол ЕС выразил желание, чтоб Азербайджан и ЕС увеличили сотрудничество в рамках партнерства, в частности, в секторе туризма. По словам Янкаускаса, интересы европейских стран по отношению к Азербайджану возросли в процессе диверсификации азербайджанской экономики. Посол отметил, что сотрудничество охватывает новые направления экономики, кроме традиционных нефти и газа.

Он добавил, что ЕС готов заключить договор с Азербайджаном, который, по словам посла, является одним из лидеров в области твининга, подразумевающего обмен опытом в различных сферах экономики, в рамках которых ЕС провел мероприятия с 26 министерствами и ведомствами. Посол ЕС отметил, что в 2017 году граждане Евросоюза пересекли границы Азербайджана 2,6 миллиона раза, в то время как границы Грузии - семь миллионов раз. Посол отметил, что это означает, что нужно улучшить сферу туризма и образования, отметив программу обучения Erasmus, чтоб, по словам Янкаускаса, Азербайджан чаще узнавался в Европе.