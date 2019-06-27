Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о материальном обеспечении ряда мероприятий, которые Исполнительная власть города Баку осуществит в связи с объявлением 2019 года в Азербайджане "Годом Насими".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что для материального обеспечения мероприятий, которые Исполнительная власть города Баку осуществит в рамках "Года Насими", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти города Баку будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.