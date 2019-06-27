Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о создании нового механизма субсидирования аграрной сферы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, с целью формирования нового механизма, связанного с мерами поддержки, применяемыми в аграрной сфере, обеспечения отчетности, прозрачности и эффективного использования бюджетных средств, упрощения и электронизации обращений, а также в соответствии с указом Президента Азербайджана "О совершенствовании лизинговой деятельности в аграрной сфере и государственной поддержки сельскому хозяйству" от 19 декабря 2018 года поручено утвердить "Порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции".

Согласно Порядку, утвержденному этим указом, базовая сумма, используемая в подсчете субсидий в сфере растениеводства, устанавливается в размере 200 манатов.

Министерству сельского хозяйства поручено с 1 января 2020 года обеспечить предоставление субсидий; в трехмесячный срок подготовить проект Положения об информационной системе "Субсидия", согласовав его с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и представить Президенту; в пятимесячный срок утвердить регламенты для организации предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной продукции; раз в год предоставлять Президенту Азербайджана отчет о результатах субсидирования сельскохозяйственного производства.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено совместно с соответствующими государственными структурами обеспечить интеграцию в информационную систему "Электронное сельское хозяйство" соответствующих информационных средств посредством информационной системы "Электронное правительство" с целью обеспечения информационной системы "Субсидия" нижеследующей информацией:

- информацию о сельскохозяйственных производственных средствах и продукции, осуществляющих производство, импорт и продажу, агроклиматическую и гидрометеорологическую информацию, требуемую для проведения специализации; актуальную информацию о землях сельскохозяйственного значения, их собственнике, пользователе и арендаторе.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджану предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом, и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и проинформировать Кабмин.

Министерству финансов поручено, в случае невозможности выплаты за счет выделенных в текущем году бюджетных средств обязательств, возникших в 2019 году по субсидиям, предоставляемым производителям сельскохозяйственной продукции за счет госбюджета, обеспечить проведение подсчета этих выплат за счет средств, предусмотренных с этой целью в государственном бюджете следующего года.

Представительствам глав местной исполнительной власти по административно-территориальным округам поручено участвовать во внесении в информационную систему "Субсидия" обращений фермеров, которые осуществляют деятельность на этой территории, в связи с субсидиями, и проведение просветительских мер.

Первая и вторая части этого указа вступают в силу с 1 января 2020 года.