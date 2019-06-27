Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в "Надбавки к суточным нормам командировочных расходов и список руководящих работников, которые получают эти надбавки", утвержденные распоряжением главы государства от 10 марта 2008 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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