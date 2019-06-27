Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".

Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим на этом политическом пространстве.

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке