https://news.day.az/politics/1132993.html Али Нагиеву присвоено звание генерал-лейтенанта 27 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении начальнику Службы государственной безопасности Али Наги оглу Нагиеву высшего воинского звания генерал-лейтенанта.
Али Нагиеву присвоено звание генерал-лейтенанта
27 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении начальнику Службы государственной безопасности Али Наги оглу Нагиеву высшего воинского звания генерал-лейтенанта.
Об этом сообщает Day.Az.
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