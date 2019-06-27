https://news.day.az/politics/1132994.html Президент Ильхам Алиев присвоил Вилаяту Эйвазову звание генерал-полковника 27 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении министру внутренних дел Вилаяту Сулейман оглу Эйвазову высшего воинского звания генерал-полковника.
Президент Ильхам Алиев присвоил Вилаяту Эйвазову звание генерал-полковника
27 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении министру внутренних дел Вилаяту Сулейман оглу Эйвазову высшего воинского звания генерал-полковника.
Об этом сообщает Day.Az.
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