Знаменная группа азербайджанской армии находится в Минске для участия в военном параде, посвященном Дню независимости Беларуси, который состоится 3 июля. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военнослужащие вместе с парадными расчетами других стран приступили к тренировкам.

Следует отметить, что наряду со знаменной группой азербайджанской армии, в военном параде примут участие парадные расчеты вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации, а также Народно-освободительной армии Китая.