https://news.day.az/politics/1133124.html Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде в Минске - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде в Минске - ФОТО
Знаменная группа азербайджанской армии находится в Минске для участия в военном параде, посвященном Дню независимости Беларуси, который состоится 3 июля. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Азербайджанские военнослужащие вместе с парадными расчетами других стран приступили к тренировкам.
Следует отметить, что наряду со знаменной группой азербайджанской армии, в военном параде примут участие парадные расчеты вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации, а также Народно-освободительной армии Китая.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре