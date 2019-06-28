Как уже сообщал ранее Day.Az, армянский лоббист Брэд Шерман выступил с предложением внести поправки в "Закон о государственной обороне" США и "запретить продажу Азербайджану американских вооружений, которые могут быть использованы против "гражданской авиации" Карабаха".

Эта далекая от реалий инициатива лоббиста вызвала у оккупационного режима в Карабахе визг восторга. Так называемый "МИД" забросал Шермана воздушными поцелуями и, в порыве энтузиазма, заявил, что самопровозглашенное образование, созданное Арменией на оккупированных территориях Азербайджан, имеет какие-то там права. Эксплуатация аэропорта в Ханкенди, по мнению сепаратистов, является их "суверенным правом" и направлена на "осуществление такого неотъемлемого права, как свобода передвижения"

Отметим, что "свободу передвижения" сепаратисты уже имеют посредством наземного транспорта. Построив пару дорог, они худо-бедно наладили транспортный обмен с Арменией. Но и тут они находятся в постоянном страхе, так как магистрали, соединяющие Армению с оккупированными ею районами Азербайджана, после апрельских боев 2016 года и успешной Гюннутской операции летом 2018-го, просматриваются с азербайджанской стороны.

"Армянским СМИ, экспертам и всем, кто в Армении или в оккупированном Карабахе пытается говорить на эту тему, можно посоветовать обратить внимание на существование такой международной организации, как ИКАО, и раз и навсегда прекратить бредить", - сказал в беседе с нами азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Политолог отметил, что как международная организации гражданской авиации ИКАО предоставляет соответствующие коды аэропортам, регулирует процедурные вопросы, связанные с выполнением международных авиарейсов.

"Такого субъекта, как "Арцах", для ИКАО не существует и международного кода так называемому аэропорту в Ханкенди предоставлено не будет. Для этой международной организации воздушное пространство над оккупированным Карабахом считается азербайджанским, так что исключительные права тут имеет Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана", - подчеркнул Велизаде.

Политолог отметил, что этот незаконный объект армянская сторона называет "аэропортом", и, что еще смешнее, - "международным", хотя никто объекту такого статуса не давал.

"Его по факту не существует. С таким же успехом можно построить в любом месте какой-то объект, снабдить полосой и назвать аэропортом. Что касается прав Азербайджана, то, согласно международному законодательству, он имеет полное право сбивать над своей территорией или принуждать к посадке любой летательный аппарат, нарушающий его воздушное пространство, или осуществляющий полеты без ведома азербайджанских властей и соответствующих структур. Так что, если армянские оккупанты все же вздумают эксплуатировать объект, который даже язык не поворачивается назвать аэропортом, действия Азербайджана будут совершенно обоснованы. Все это понимают, потому до сих пор ни сами армяне, ни зарубежные авиакомпании не рискнули совершать полеты в Ханкенди. Есть взлетная полоса, но нет юридического поля. Любая компания, совершившая полет на этот объект, будет подвергнута серьезному штрафу. Безграмотность армянской стороны и ее абсолютное непонимание ситуации удивляет. Люди, пребывающие в плену иллюзий, с больным воображением, не способны объективно смотреть на происходящее", - сказал политолог.

Что касается инициатора поправки Шермана, то, по словам нашего собеседника, это один из проплаченных диаспорой "гастролеров", которые периодически пополняют свой кошелек легкими деньгами. Такие коммерсанты от политики находятся всегда. Они совершенно не заботятся о национальных интересах своей страны и готовы ради наживы оказать армянству любую услугу, подчеркнул Ильгар Велизаде.

Зульфугар Ибрагимов