Импортеры автомобилей проводят акцию протеста и угрожают прийти домой к премьеру Армении Николу Пашиняну.

Импортеры автомобилей из Грузии в Армению утверждают, что становятся очевидцами многочисленных беззаконий. Сегодня во время акции протеста у здания правительства РА они перечислили несколько подобных явлений, потребовав у премьер-министра РА Никола Пашиняна решить данные проблемы, передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am.

"Г-н премьер, если вы и на уровне замминистра, вице-премьера не обсудите этот вопрос, то в воскресенье мы придем к вам домой, придем в вашу резиденцию, всем авторынком", - отметил председатель Союза импортеров автомобилей Армении Тигран Ованнисян.

Он заявил, что акция организована не с целью жалобы на недостаток средств, на уплату налогов, они хотят работать, платить налоги, однако, соответствующих условий нет.

"Уже год мы заявляем, обеспечить условия, открыть в Ереване экзаменационный отдел, таможенный пункт. Пусть они работают по выходным, как это делают в Грузии, сейчас образовываются очереди в экзаменационных отделах, а люди продают места в очередях за 18 тысяч драмов", - отметил Т. Ованнисян.

Что касается беззаконий, то, по словам Т. Ованнисяна, они начинаются в таможенном пункте "Баграташен", начиная от установления цен до расчета. Он предлагает, чтобы СНБ и полиция занялись данными проблемами.

"Не укладывать их на асфальт, а урегулировать проблему, поскольку нам это необходимо", - отметил он.