Распространилась информация о том, что председатель оппозиционной партии Али Керимли хочет провести благотворительный марафон под предлогом оказания материальной поддержки лицам, в отношении которых применены различные штрафы за правонарушения.

Об этом вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов написал на своей странице в facebook в публикации под заголовком "Проведем благотворительную акцию для поддержки Фонда помощи Вооруженных сил", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Ахмедов отметил, что обращаться с призывами, проводить марафоны с целью оказания в такой форме поддержки лицам, в отношении которых принято решение суда о штрафных санкциях за совершенные противозаконные деяния, противоречит закону. "Цель таких деяний - попытаться нарушить порядок, создавая у людей недоверие к принципу верховенства закона и к государственным органам. Этого допускать нельзя. Во-вторых, существует немало более веских причин для проведения благотворительной акции в стране, находящейся в условиях войны, имеющей более одного миллиона вынужденных переселенцев. Правящая партия "Ени Азербайджан" неоднократно проводила такие акции. В Азербайджане существует Фонд помощи Вооруженным силам. Самым достойным, важным и полезным благотворительным движением было бы то, если бы была проведена благотворительная акция с целью поддержки Фонду помощи Вооруженным силам".

Вице-премьер пригласил членов ПЕА присоединиться к акции для поддержки Фонда помощи Вооруженным силам: "Чтобы дать весомый ответ тем, кто под предлогом благотворительного марафона пытался нарушить стабильность, приглашаю членов ПЕА присоединиться к акции для оказания поддержки Фонду помощи ВС Азербайджана".

Ахмедов добавил, что обратился в бухгалтерию структуры, в которой он работает, перечислить Фонду 50 процентов месячной зарплаты.